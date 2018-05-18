Возбуждено уголовное дело по случаю массового отравления в Армавире

В связи с массовым отравлением в Армавирской области в СК Армении возбуждено уголовное дело.

Как сообщила советник главы Следственного комитета Армении Сона Трузян, дело возбуждено по ч.1 статьи 277 (нарушение санитарно-эпидемиологических норм, что по неосторожности привело к массовому заболеванию или отравлению). Как передает «Арменпресс», об этом она пишет на своей странице в Facebook. Назначены экспертизы для установления источника отравления.

Ранее сообщалось, что госпитализированы примерно 90 сотрудников винодельческой компании «Земли Армении» в Армавирской области.

В Армавире накануне в результате отравления были госпитализированы 80 человек. Министерство здравоохранения Армении сообщает о состоянии здоровья пострадавших в массовом отравлении в Армавире. Как сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства здравоохранения Армении, они получают лечение в медцентрах Армавира и Мецамора.

Накануне в МЧС Армении сообщили, что в четверг с признаками пищевого отравления в больницы Армавирской области были доставлены 80 сотрудников действующего близ села Аревадашт винодельческого ЗАО "Земли Армении". Из них 20 человек были выписаны после получения соответствующей медицинской помощи.



"В результате отравления в Армавирской области были госпитализированы 80 человек. Они получают лечение в медцентрах Армавира и Мецамора. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Сегодня некоторые будут выписаны", - сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства здравоохранения Армении.

Причиной массового отравления в Армавире, по всей вероятности, является съеденный сообща во время обеденного перерыва ланч, состоящий из бутербродов с курятиной, сыром и картофелем.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала врач-эпидемиолог инфекционного отделения Армавирского МЦ Ани Хачатрян.

«В данный момент имеется 18 госпитализированных, в состоянии средней и легкоой тяжести. Однако обращавшихся было много. Со вчерашнего дня выписан один»,- сказала она, добавив, что и сегодня будут выписки.

Накануне Минздрав сообщил, что, по предварительным данным, речь идет о пищевом отравлении - выяснилось, что все пострадавшие ели бутерброды с котлетами и куриным мясом, доставленные одним и тем же поставщиком. Детали выясняются.