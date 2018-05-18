ВОЗ повысила уровень опасности заболевания вирусом Эбола в ДР Конго до очень высокого

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила уровень опасности заболевания болезнью, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), в Демократической Республике Конго (ДРК) с "высокого" до "очень высокого". Как передает Арменпресс, об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

Ранее в четверг ВОЗ заявила о том, что первый подтвержденный случай БВВЭ в ДРК зарегистрирован в городской местности, что может грозить дальнейшим распространением недуга. Такое развитие событий вызывает беспокойство, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Однако, по его словам, сейчас у органов здравоохранения "есть больше средств, чем прежде, для борьбы с Эболой". На настоящий момент из ДРК поступили сообщения о более 40 случаях БВВЭ.

Это уже девятая вспышка БВВЭ в ДРК со времени обнаружения вируса в стране в 1976 году. Предыдущая вспышка произошла в 2017 году, тогда от вируса погибли восемь человек. БВВЭ - одна из наиболее опасных болезней современности, она вызывает сильный озноб и высокую температуру, судороги, тошноту и рвоту, кровотечение, в том числе внутреннее, в 60-90% случаев заканчивается смертельным исходом.

После обнаружения вируса Эболы в 1976 году в ДРК (тогда - Заире) его вспышки регистрировались в Судане, Габоне, Республике Конго, Анголе и Кот-д'Ивуаре. В результате эпидемии БВВЭ в Западной Африке в 2014-2016 годах Эболой заразились более 28,6 тыс. человек, а умерли более 11,3 тыс., большинство жертв пришлось на три страны - Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.





