СМИ: КНР может закупать нефть и газ в США при отмене ограничений на экспорт технологий

Китай может пойти на закупки нефти, газа и угля в США при условии снятия американских ограничений на экспорт в КНР высоких технологий. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом пишет в пятницу газета Global Times, комментируя двусторонние переговоры в Вашингтоне с участием вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ и других китайских официальных лиц.

Вместе с тем, издание подчеркивает, что Пекин не откажется от своих базовых интересов в торговом споре с Вашингтоном.

"В ходе переговоров Китай не будет делать принципиальные уступки, равно как и не намерен торговать своими коренными интересами во имя достижения соглашения", - приводит издание мнение эксперта Академии общественных наук КНР Ли Чуньдина. Он напоминает, что высокие технологии и аграрная отрасль - среди основных предметов переговоров.