США намерены сформировать коалицию для противодействия правительству Ирана

Соединенные Штаты намерены добиваться формирования широкой коалиции при участии многих государств мира для противостояния деятельности правительства Ирана, которую в Вашингтоне расценивают как дестабилизирующую. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

"Соединенные Штаты будут упорно работать над тем, чтобы сформировать коалицию - не подобную коалиции против ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство") - из множества стран с конкретной целью рассмотрения действий иранского режима через более реалистичную призму: не только сквозь линзу иранской сделки, а сквозь линзу всех его дестабилизирующих действий", - отметила она.

При этом Науэрт обратила внимание на то, что речь идет о формировании не "антииранской коалиции", а объединения, направленного против "иранского режима и его действий, а не против народа Ирана". На вопрос, какие именно государства в это объединение уже согласились войти, она не ответила.



