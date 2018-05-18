Мы надеемся на лучшее будущее Армении: Дарон Аджемоглу обещает посетить Ереван

Дарон Аджемоглу думает, что в Армении необходима общественная трансформация, которая откроет путь к новой, динамичной экономике.

Мы все должны надеяться на лучшее будущее Армении, но должны принять, что нелегко будет искоренить коррумпированную систему изнутри. Как передает «Арменпресс», об этом заявил в интервью армянской газете Стамбула «Акос» всемирно известный экономист армянского происхождения Дарон Аджемоглу.

По его словам, новый премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил ему и спросил, хочет ли он помочь республике в вопросе восстановления экономики. «Я сказал, что, живя за пределами страны, не знаю, чем могу помочь, при этом упомянув, что готов для этого приложить все усилия. При удобном случае я поеду в Армению. Сейчас из-за семейных обстоятельств этого сделать не могу и не могу сказать, когда смогу поехать в Ереван.

Экономика Армении сильно пострадала из-за взяточничества и коррупции. Как в Армении, так и за ее пределами, лелеют надежду на то, что сегодня мы находимся на повороте пути. Необходим общественный поворот, открывающий дорогу к более динамичной экономике и обеспечивающей высокую конкурентоспособность. А подобное изменение может обеспечить лишь общество Армении.

Мы все надеемся на лучшее будущее Армении, но должны принять, что нелегко будет искоренить коррумпированную систему изнутри. Это можно будет осуществить лишь путем многостороннего подхода и приходом в политику новых, образованных, не коррумпированных людей-идеалистов», - заявил Дарон Аджемоглу.

Дарон Аджемоглу родился в 1967 году в Стамбуле, в армянской семье. Аджемоглу закончил Лондонский университет «Йорк», а в Экономической школе Лондона защитил докторскую диссертацию. В 1993 году он получил звание профессора Массачусетского технологического института. Он удостоен многих наград и призов.