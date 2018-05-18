Новое правительство Армении выразило полную поддержку проведению всемирного бизнес-форума ИТ-отрасли в Ереване. Исполнительный директор Союза предприятий ИТ-отрасли Карен Варданян рассказал в беседе с «Арменпресс», что подготовительные работы к форуму идут полным ходом.

«На днях состоялся визит президента Всемирного альянса информационных технологий и услуг (WITSA) Ивон Чун и генерального секретаря Джима Пойзанта. Президент Армении Армен Саркисян, премьер-министр Никол Пашинян приняли их. Они встретились с новыми властями Армении впервые. Состоялись довольно продуктивные обсуждения. Новое правительство Армении выразило полную поддержку проведению всемирного бизнес-форума ИТ-отрасли в Ереване»,-сказал исполнительный директор Союза предприятий ИТ-отрасли Карен Варданян. По его словам, подробно обсуждалась маркетинговая программа предстоящего мероприятия.

«Наличие четких акцентов в маркетинговой программе – чрезвычайно важно. Этим определяется наш мессидж участникам форума. Новое правительство Армении выразило готовность оказать поддержку, и я надеюсь, что мы проведем дорум на высоком уровне»,- сказал исполнительный директор Союза предприятий ИТ-отрасли Карен Варданян. По его словам, со стороны новых властей заметна готовнсть придать развитию ИТ-отрасли новый толчок.

Как сказал исполнительный директор Союза предприятий ИТ-отрасли Карен Варданян, важным моментом является назначение замминистра транспорта, связи и ИТ-отрасли Акопа Аршакяна, с которым они уже встретились.

«Мы довольны этим назна чением, Акоп Аршакян обладает большим опытом в ИТ-отрасли – как в инженерном, так и в бизнес-направлении. Он профессионал высокого уровня. Есть положительные сигналы, есть готовность, сейчас обсуждаются направления развития отрасли»,- сказал исполнительный директор Союза предприятий ИТ-отрасли Карен Варданян.

Президент Армении Армен Саркисян, премьер-министр Никол Пашинян приняли президента Всемирного альянса информационных технологий и услуг (WITSA) Ивон Чун и генерального секретаря Джима Пойзанта.

На встречах были обсуждены вопросы, связанные с организацией Всемирного конгресса по информационным технологиям (WCIT), который состоится в Ереване в 2019 году. Президент Саркисян сказал, что сфера ИТ является одним из приоритетов экономики Армении и имеет большой потенциал развития.В свою очередь, г-жа Чун отметила, что Всемирный альянс информационных технологий и услуг заинтересован в тесном сотрудничестве с правительством Армении.

Как сообщалось ранее, в этом году 10-й – юбилейный, бизнес-форум «ДиджиТек» состоится 9-10-го июня. «Умные решения для умного бизнеса» - под таким лозунгом пройдет 3-дневное мероприятие в формате B2B, предназначенное для диалога представителей бизнеса и ИТ-отрасли. Цель мероприятия - способствовать внедрению ИТ и коммуникационных технологий в различные отрасли экономики Армении. Форум организует Союз предприятий ИТ-отрасли. В этом году на бизнес-форуме «ДиджиТек» состоится анонсирование проведения в Ереване всемирного конгресса ИТ-отрасли (World Congress on Information Technologies - WCIT) в 2019 году. В Армению приедут председатель и секретарь Всемирного альянса ИТ-отрасли и услуг (World Information Technology And Services Alliance -WITSA). Будут обсуждены подготовительные работы, бренд армянского конгресса, графические и текстовые подходы к его брендированию, разработанные Союзом предприятий ИТ-отрасли Армении. Соберутся более 2000 лидеров отрасли, и Армения сможет показать свои решения, возможности и потенциал.