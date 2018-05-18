Трамп заявил, что Евросоюз ужасно относится к США как к торговому партнеру

США находятся в ужасном положении по отношению к Европейскому союзу в плане торговли, американские компании сталкиваются с барьерами. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в четверг, отвечая на вопросы журналистов, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

На встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом его попросили прокомментировать высказывания главы Евросовета Дональда Туска, по словам которого, "с такими друзьями", как США, "и враги не нужны". Трамп в ответ заметил, что может сказать тоже самое по отношению к ЕС.

"Европейский союз ужасно относился к Соединенным Штатам в плане торговли, к нашим рабочим. В прошлом году у нас по отношению к ЕС был торговый дефицит в размере $151 млрд", - утверждал американский лидер.

"Честно говоря, ЕС, не считая Китая и ряда других стран, относился к нам в плане торговли настолько плохо, насколько это возможно", - резюмировал он.