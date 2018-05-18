Вулкан Килауэа на Гавайях выбросил пепел на высоту более 9 км

Вулкан Килауэа, расположенный в восточной части острова Гавайи, выбросил столб пепла на высоту примерно 9,1 км. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг Геологическая служба США.

Как отмечается в заявлении, пепел падает на несколько близлежащих селений. По оценкам службы, интенсивность выбросов пепла и лавы может увеличиться "в любой момент" и местным жителям следует быть готовыми к такому развитию событий.

Специалисты службы ввели высший, красный код опасности, означающий, что в воздухе находится облако пепла. Оно затрудняет видимость для пилотов и может повредить двигатели авиалайнеров. Экипажам самолетов предписано не входить в воздушное пространство над вулканом в радиусе 8 км вокруг кратера.

Извержение Килауэа началось 3 мая. Оно сопровождалось землетрясением магнитудой 6,9. Эпицентр подземных толчков находился в 25,5 км к юго-западу от особой зоны Хавайиан-Пэрадайс-Парк (округ Пуна) с населением чуть более 11 тыс. человек.

Губернатор штата Дэвид Иге 9 мая объявил округ Пуна, близ которого расположен вулкан, зоной стихийного бедствия. Президент США Дональд Трамп удовлетворил запрос о выделении помощи острову Гавайи в связи с последствиями извержения вулкана. Всего из зоны, затронутой ударом стихии, за последние почти две недели были эвакуированы около 2 тыс. человек.

Фото: REUTERS/Terray Sylvester

