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Министр обороны Армении Давид Тоноян представил Каспршику ситуацию на линии соприкосновения


Министр обороны Армении Давид Тоноян принял накануне личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Посол Каспршик поздравил Тонояна с назначением на должность министра обороны и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе встречи министр обороны Армении Давид Тоноян представил Каспршику ситуацию на армяно-азербайджанской государственной границе и на линии соприкосновения арцахско-азербайджанских сил, а также частоту и характер нарушений режима прекращения огня.


В частности, министр обороны Армении Давид Тоноян высказал озабоченность в связи с попытками активизации противника в последние дни на государственной границе и отдельных участках линии соприкосновения, в результате чего огнестрельное ранение получил военнослужащий Армии обороны Шамхал Петросян. В этой связи министр обороны Армении Давид Тоноян придал важность строгому соблюдению режима перемирия с точки зрения недопущения провокаций и дестабилизации ситуации.
Пожелав здоровья армянскому солдату, Каспршик выразил готовность и дальше прилагать максимальные усилия в своей посреднической миссии.
Стороны обсудили также вопросы сотрудничества офиса посла и Министерства обороны Армении и другие вопросы, представляющие обоюдный интерес.


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