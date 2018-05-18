Министр обороны Армении Давид Тоноян представил Каспршику ситуацию на линии соприкосновения

Министр обороны Армении Давид Тоноян принял накануне личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.



Посол Каспршик поздравил Тонояна с назначением на должность министра обороны и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.



В ходе встречи министр обороны Армении Давид Тоноян представил Каспршику ситуацию на армяно-азербайджанской государственной границе и на линии соприкосновения арцахско-азербайджанских сил, а также частоту и характер нарушений режима прекращения огня.

В частности, министр обороны Армении Давид Тоноян высказал озабоченность в связи с попытками активизации противника в последние дни на государственной границе и отдельных участках линии соприкосновения, в результате чего огнестрельное ранение получил военнослужащий Армии обороны Шамхал Петросян. В этой связи министр обороны Армении Давид Тоноян придал важность строгому соблюдению режима перемирия с точки зрения недопущения провокаций и дестабилизации ситуации.Пожелав здоровья армянскому солдату, Каспршик выразил готовность и дальше прилагать максимальные усилия в своей посреднической миссии.Стороны обсудили также вопросы сотрудничества офиса посла и Министерства обороны Армении и другие вопросы, представляющие обоюдный интерес.