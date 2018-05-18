Европейские индексы - 17-05-18
МОСКВА, 18 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.91% и составил 13114.61 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.98% и составил 5621.92 пункта, британский FTSE вырос на 0.70% и составил 7787.97 пункта, а российский RTSI снизился на 0.69% и составил 1181.61 пункта.
- 09:00 Европейские индексы - 17-05-18
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- 08:57 Цены на цветные металлы - 17-05-18
- 08:54 Цены на драгоценные металлы - 17-05-18
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