Европейские индексы - 17-05-18

МОСКВА, 18 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.91% и составил 13114.61 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.98% и составил 5621.92 пункта, британский FTSE вырос на 0.70% и составил 7787.97 пункта, а российский RTSI снизился на 0.69% и составил 1181.61 пункта.