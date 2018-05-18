Цены на цветные металлы - 17-05-18

ЛОНДОН, 18 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 17 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.09% и составила 2312.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.80% и составила 6808.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.02% и составила 2335.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.58% и составила 14470.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.48% и составила 20825.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.58% и составила 3062.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 91000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.