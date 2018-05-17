РПА не имеет никаких стремлений ни к саботажу, ни к реваншу, ни к контрреволюции: Шармазанов

Республиканская партия Армении продолжит работу по обеспечению безопасности граждан Республики Армения и безопасности Арцаха. Как сообщает Арменпресс, об этом после заседания Исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь РПА, вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов.

«Вопросы строительства армии, международного признания Арцаха, международного признания Геноцида армян, укрепления наших национальных ценностей очень важны для нас», - сказал Шармазанов.

Он также коснулся муссируемых в последнее время слухов о стремлении РПА отомстить новообразованному правительству и желании организовать контрреволюцию.

«Хочу отметить, что Республиканская партия Армении была и остается абсолютно политической единицей. Мы политическая партия. Мы не революционеры и не контрреволюционеры.

И использование таких терминов не имеет ничего общего с реальностью. И, пожалуйста, прошу всех тех, кто видит в нас революционеров или контрреволюционеров или реваншистов, не использовать таких терминов. Мы не являемся ни меньшевиками, ни большевиками. Эта эпоха прошла. Мы политическая партия, мы занимались и будем заниматься политической деятельностью», - сказал Шармазанов.

Он добавил, что если некоторым кажется, что политическая партия не должна заниматься политической деятельностью, то они оказались в неправильной ситуации. По его словам, РПА будет заниматься исключительно политической деятельностью, осуществлять свои идеологические программы, не имея никаких стремлений ни к саботажу, ни к реваншу, ни к контрреволюции.