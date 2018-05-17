Премьер-министр Армении посетил раненного в результате выстрела противника военнослужащего Шамхала Петросяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Центральный клинический военный госпиталь министерства обороны. Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр навестил военнослужащего Шамхала Петросяна, который был тяжело ранен в результате выстрела противника 13 мая.

Медицинский персонал представил премьер-министру состояние здоровья солдата и процесс лечения. Никол Пашинян поговорил с солдатом, пожелал скорейшего выздоровления и поблагодарил его за преданную службу.

Глава правительства также посетил другие палаты, пожелал здоровья проходящим лечение солдатам. Во время визита премьер-министр ознакомился с возможностями медцентра и уровнем имеющейся инфраструктуры.