В Армавирской области отправилось 90 граждан

Служба 911 МЦ «Армавир» сообщила, что 17 мая, в 18:34, 90 сотрудников ЗАО «Армянская Земля», занятые виноградарством в районе села Аревадашт Армавирской области, обратились к ним с симптомами пищевого отравления. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.

Двадцать из них получили надлежащую медицинскую помощь и были выписаны. 30 были доставлены в медицинский центр «Мецамор», и теперь они проходят медицинское обследование.

Оперативная группа Службы спасения МЧС отправилась в медицинский центр Армавир.

По состоянию на 20:00, 55 сотрудников проходят лечение в двух больницах.