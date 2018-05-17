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В Армавирской области отправилось 90 граждан


Служба 911 МЦ «Армавир» сообщила, что 17 мая, в 18:34, 90 сотрудников ЗАО «Армянская Земля», занятые виноградарством в районе села Аревадашт Армавирской области, обратились к ним с симптомами пищевого отравления. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.

Двадцать из них получили надлежащую медицинскую помощь и были выписаны. 30 были доставлены в медицинский центр «Мецамор», и теперь они проходят медицинское обследование.

Оперативная группа Службы спасения МЧС отправилась в медицинский центр Армавир.

По состоянию на 20:00, 55 сотрудников проходят лечение в двух больницах.




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