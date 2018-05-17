Время в Ереване: 11:07:36,   17 Май

Германия продолжит оказывать поддержку демократическим и экономическим реформам Армении


Посол Армении в Германии Ашот Смбатян 16 мая встретился с уполномоченным по межобщественному сотрудничеству с Россией, странами "Восточного партнерства" и Центральной Азии Дирком Визе.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, стороны обсудили ратификатицию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом, армяно-немецкие отношения в сферах политики, культуры, науки и образования, а также последние внутриполитические развития в Армении.

Собеседники отметили важность обеспечения продолжительности демократических и экономических реформ Армении, а правительство Германии продолжит оказывать поддержку.

Были затронуты также региональные развития, а также процессы на Ближнем Востоке.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации