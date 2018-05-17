Германия продолжит оказывать поддержку демократическим и экономическим реформам Армении
Посол Армении в Германии Ашот Смбатян 16 мая встретился с уполномоченным по межобщественному сотрудничеству с Россией, странами "Восточного партнерства" и Центральной Азии Дирком Визе.
Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, стороны обсудили ратификатицию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом, армяно-немецкие отношения в сферах политики, культуры, науки и образования, а также последние внутриполитические развития в Армении.
Собеседники отметили важность обеспечения продолжительности демократических и экономических реформ Армении, а правительство Германии продолжит оказывать поддержку.
Были затронуты также региональные развития, а также процессы на Ближнем Востоке.