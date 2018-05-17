По инициативе супруги премьер-министра Армении обсуждены вопросы детской онкологии

По инициативе супруги премьер-министра Армении Анны Акопян 17 мая состоялось рабочее совещание по вопросам детской онкологии и гематологии с участием благотворительных фондов и экспертов отрасли. В ходе встречи были обсуждены проблемы детского рака и заболеваний крови в Республике Армения и краткосрочные и долгосрочные пути их решения.

Как сообщили Арменпресс в Офисе жены премьер-министра, Анна Акопян и участники встречи выразили готовность объединить свои силы, чтобы организовать продолжение лечение больных раком детей. Это, в частности, означает, что дети, страдающие детским раком, которые лечатся в армянских клиниках и получают необходимое лечение, могут обратиться в фонд за необходимой помощью.

Помимо принятия мер по решению актуальных проблем на данный момент, фонды будут работать вместе над улучшением сферы и разработкой долгосрочных проектов.

С этой целью создана рабочая группа под руководством Анны Акопян.

Ниже приведены контактные данные фондов:

Фонд «Мост здоровья» - www.bridgeofhealth.org

«Это Мы» - www.menqenq.com

Фонд «Помогу» - www.ognem.am

Фонд «City of Smile» - www.cityofsmile.org

Фонд «Фонда 100» - www.f100.am.