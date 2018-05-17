Глава МИД Армении провел телефонный разговор с помощником государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии

По инициативе американской стороны 16 мая министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел телефонный разговор с помощником государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, Митчелл поздравил Зограба Мнацаканяна с назначением на пост министра иностранных дел Армении. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы работать с новым правительством Армении в представляющих взаимный интерес областях.

Выразив благодарность за поздравление, министр Мнацаканян подчеркнул, что Армения высоко ценит многогранное сотрудничество между двумя странами и готова продолжить свою работу по дальнейшему развитию.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с двусторонней повесткой дня.

Стороны коснулись деятельности армяно-американской межправительственной комиссии и Совета по торговле и инвестициям между Арменией и США.

Собеседники обменялись мнениями по региональным и международным вопросам. Коснувшись ситуации в зоне карабахского конфликта, министр Мнацаканян подчеркнул приверженность сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе США, поддержать мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.