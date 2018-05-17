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Сын премьер-министра Израиля заявил, что Турция несет ответственность за Геноцид армян


Сын премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Яир заявил, что Турция несет ответственность за Геноцид армян. Как сообщает Арменпресс, об этом он написал на своей странице Facebook.

«Турция, ты ответственна за невообразимые зверства и страдания народа Кипра, действия против греков и курдов, а также Геноцид армян. Также я хочу напомнить туркам, что они пришли из Центральной Азии и незаконно оккупировали земли христианских народов в Константинополе и Малой Азии. Так что, заткнитесь!» - написал сын премьера Израиля.




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