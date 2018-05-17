Статистики должна быть вне влияния политической конъюнктуры: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает необходимым повысить среди общественности уровень доверия к официальной статистике. Как сообщает Арменпресс, правительство приняло решение о назначении председателя и членов совета Государственного статистического комитета. Согласно решению, Степан Мнацаканян назначен председателем Статистического комитета, а Гагик Ананян, Гагик Геворкян, Нелли Багдасарян, Вануш Давтян и Лилит Петросян - членами совета на шестилетний срок.

«Мы должны серьезно работать над повышением уровня доверия в Армении к статистическому комитету и официальной статистике в целом, поскольку это очень важный вопрос. И действующее законодательство, и логика подсказывают, что сфера статистики должна быть вне влияния политической конъюнктуры и правительство намерено решить эту проблему», - сказал премьер - министр Пашинян.