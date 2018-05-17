Летчики Armenian Helicopters выполняют технические полеты в небе Армении

Летчики ООО «Armenian Helicopters» выполняют технические полеты в небе Армении. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Главного управления гражданской авиации Армении.

«В ходе полетов пилоты изучают летные характеристики воздушного пространства Армении, воздушное движение, отношения между участвующими в воздушной транспортировке различными субъектами, достопримечательности, разрабатывают прекрасные маршруты, мониторят подходящие для посадки вертолетов места и так далее», - отметили в ведомстве, добавив, что эти действия направлены на повышение уровня безопасности полетов.

Как сообщалось ранее, в Армении зарегистрирована компания «Armenian Helicopters», которая представила заявку в ГУГА на получение сертификата компании, эксплуатирующей самолеты. Как отмечается в сообщении регулятора, уже в ближайшее время граждане Армении и посещающие страну туристы смогут путешествовать как по Армении, так и вылетать за ее пределы на вертолетах американского производства Robinson R66 и европейского производства AIRBUS EC130T2.

Компания планирует осуществить инвестиции в размере $10 млн в ближайшие три года и создать новые рабочие места. А успешная реализация программы позволит увеличить поток туристов и создаст новые возможности в сфере логистики.