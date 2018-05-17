Политика Трампа угрожает интересам Евросоюза, заявил Курц

Канцлер Австрии Себастьян Курц раскритиковал непредсказуемую политику США и последние решения президента Дональда Трампа, угрожающие экономическим интересам Австрии и Европы, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы сейчас наблюдаем не только очень непредсказуемую американскую политику, но и американскую политику, которая просто угрожает нашим экономическим интересам в Австрии и Европе", — говорится в заявлении Курца, распространённом на его страничке в Twitter.

США ранее объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном по его ядерной программе, вместе с этим они восстанавливают все санкции против Тегерана, в том числе и вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Ранее действие этих санкций было приостановлено в рамках СВПД.

"Мы живем в 21 веке и не заинтересованы в новых торговых барьерах. Австрия является экспортной страной, шесть из десяти евро мы зарабатываем заграницей, поэтому Австрии и Европе нужен должным образом регулируемый экспорт, никаких новых торговых барьеров и, само собой разумеется, соблюдение соглашения по иранской ядерной программе", — отметил Курц.