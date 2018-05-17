Время в Ереване: 11:07:36,   17 Май

Меркель: Берлин изучает возможность компенсаций Ирану из-за санкций США


Берлин изучает возможность компенсаций малому и среднему бизнесу в связи с санкциями США по Ирану. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"В связи с соглашением по Ирану ситуация такова, что мы можем посмотреть, дадим ли мы мелким и средним предприятиям определенные льготы, в настоящее время это изучается. Но у нас не должно быть иллюзий о том, чтобы всеобъемлющим образом компенсировать всей промышленности последствия соответственных мер со стороны США", — сказала Меркель на пресс-конференции в Болгарии.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации