Меркель заявила, что обсудит с Путиным Иран, Сирию и Украину
Канцлер Германии Ангела Меркель обсудит в пятницу, 18 мая, в ходе визита в Сочи с российским президентом Владимиром Путиным в том числе ряд актуальных международных проблем, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
"Разумеется, я буду говорить [с российским президентом] о соглашении с Ираном, о Сирии о вопросе Украины", - отметила глава германского кабмина в четверг на брифинге в Софии.
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