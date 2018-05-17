Меркель заявила, что обсудит с Путиным Иран, Сирию и Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудит в пятницу, 18 мая, в ходе визита в Сочи с российским президентом Владимиром Путиным в том числе ряд актуальных международных проблем, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Разумеется, я буду говорить [с российским президентом] о соглашении с Ираном, о Сирии о вопросе Украины", - отметила глава германского кабмина в четверг на брифинге в Софии.





