Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 17-05-18

ЕРЕВАН, 17 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 17 мая, курс доллара США сократился на 0.47 драмa и составил 483.36 драм. Курс евро сократился на 0.60 драмa и составил 570.51 драм. Курс российского рубля вырос на 0.07 драмa и составил 7.81 драм. Курс британского фунта вырос на 0.81 драмa и составил 652.58 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 77.84 драмa и составила 20066.52 драм. Цена серебра сократилась на 2.66 драмa и составила 252.61 драм. Цена платины сократилась на 122.40 драмa и составила 13893.1 драм.