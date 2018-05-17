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Премьер-министр Армении принял генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности


Премьер-министр Армении Никол Пашинян 17-го мая принял генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, генсек ОДКБ поздравил Пашиняна с избранием на пост премьер-министра и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Генсек ОДКБ представил премьер-министру ход подготовительных работ к предстоящим заседаниям уставных органов организации, вопросы повестки дня и запланированные мероприятия.

Собеседники коснулись ряда вопросов повышения эффективности взаимодействия в рамках ОДКБ.


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