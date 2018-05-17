В Японии от старости умерла первая в мире клонированная корова

Первая в мире клонированная корова скончалась от старости на этой неделе в японской префектуре Исикава. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом объявили местные власти.

Отмечается, что корове по имени Ното было 19 лет и 10 месяцев. По информации властей, животное не страдало ни от каких заболеваний, а смерть наступила по естественным причинам.

Ното, родившаяся в июле 1998 года, была клонирована специалистами университета Киндай, которые использовали стволовые клетки взрослой особи. При ее клонировании применялись те же технологии, что и при создании известной овцы Долли в 1996 году. Ното была одной из двух клонированных коров. Вместе с ней родилась еще одна, которая еще жива и обитает в том же заповеднике, что и скончавшаяся Ното. Обе коровы за свою жизнь также принесли потомство.

Средняя продолжительность жизни обычных коров составляет около 20 лет.