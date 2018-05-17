Личный представитель действующего председателя ОБСЕ представил главе МИД Армении результаты встречи с главой МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 17 мая принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, посол Каспшик поздравил Мнацаканяна с назначением на пост главы МИД и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Личный представитель действующего председателя ОБСЕ представил главе МИД Армении результаты встречи с министром иностранных дел Азербайджана в Париже.

Министр Мнацаканян подтвердил приверженность Армении исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ, отметив важность в этом контексте реализацию достигнутых ранее договоренностей.

Собеседники коснулись дальнейшей рабочей программы сопредседателей Минской группы ОБСЕ.