Российские блогеры открывают Армению для себя

В рамках политики повышения туристической привлекательности Армении в Российской Федерации и странах СНГ Государственный комитет по туризму министерства экономического развития и инвестиций 12-17 мая 2018 года в Армению приехала группа известных российских блогеров, которые в течение шести дней открыли для себя всю туристическую привлекательность Армении, многие из них впервые побывали в Армении, и, они сами признали Армению богатой историко-культурной, солнечной, гостеприимной и безопасной страной. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства экономического развития и инвестиций Республики Армения.

Проект был инициирован Фондом развития туризма Армении, а финансирование было реализовано в рамках программы «Интегрированное развитие сельского туризма», которая финансируется Российской Федерацией и осуществляется Программой развития Организации Объединенных Наций.

Некоторые из них уже написали об Армении на своих официальных страницах в Instagram. Государственный комитет по туризму министерства экономического развития и инвестиций разделяет их впечатления.

«Я пью за Армению. Прибыв в Армению, я обнаружил потерю памяти, забыв, что такое скука, диета и сон. Я не разбудил чудесным образом и хотел есть больше, чем собственный вес, а потом я хотел выпить столько, сколько случайно попал в винные дни в Ереване, что было сказкой ».

«Пью за Армению. Приехав в Ереван я обрел узкую стадию склероза, позабыв что такое скучно, диета и спать. Я чудом не лопнул, девочки. Хотел съесть больше собственного веса. Потом ещё хотел столько же выпить, потому что телепортировался на случайно проходивший рядом фестиваль вина Armenian Wine Day, думал что попал в сказку».

«Приехав в Армению, ваша жизнь навсегда изменится!»

Кстати за эти пару дней для себя я уже успела отметить такие моменты: армяне чрезвычайно гостеприимны! (Это так приятно!), большинство населения здесь говорит по-русски ( в отличие от Грузии), въезд в страну возможен по внутренним российским паспортам, национальная кухня страны очень вкусная, сейчас природа - это сплошное сочетание бесконечных оттенков зеленого, прям терапия для глаз. А мы здесь всего 3-й день. Продолжаем узнавать страну».

Во время 6-дневного визита блогерам удалось посетить Хор Вирап, Севан, водопад Шакэ, Камни Зорац, Горис, Татев, Бджни, Арагац, Севан, деревню Ховк и другие места.

Хэштэг проекта - #АйДаАрмения, а за записями блогеров можно познакомиться на сайте www.armenia.travel или по хэштэгу #АйДаАрмения в Instagram.

Напомним, что в первой половине 2018 года визиты из Российской Федерации составили 112 260 человек, что на 22% больше, чем в прошлом году.