Главы спецслужб СНГ обсудили вопросы нейтрализации экстремистских угроз перед ЧМ-2018

Руководители органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ обсудили в Москве вопросы нейтрализации экстремистских угроз в преддверии чемпионата мира по футболу. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"В преддверии проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года руководители спецслужб рассмотрели вопросы нейтрализации угроз экстремистского характера, влияющих на обеспечение его безопасности", - говорится в сообщении ФСБ.

В ФСБ уточнили, что в четверг в Москве состоялось 44-е заседание совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ). Основное внимание на совете было уделено дальнейшему совершенствованию сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и трансграничной организованной преступностью. Участники СОРБ также обсудили обсудили военно-политическую ситуацию, складывающуюся на севере Афганистана, ее влияние на развитие оперативной обстановки в Центрально-Азиатском регионе, выработали дополнительные меры, направленные на предупреждение и пресечение террористической деятельности.

"Намечены пути повышения уровня взаимодействия органов безопасности, специальных служб и правоохранительных органов государств - участников СНГ по межгосударственному розыску лиц, совершивших преступления террористической направленности", - сообщили в ФСБ.

Руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ представил отчет об итогах выполнения программы сотрудничества государств - участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017 - 2019 годы, а также о результатах деятельности АТЦ в 2017 году.





