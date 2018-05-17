Бенедикт Камбербэтч сыграет в фильме роль стратега кампании за Brexit

Британский актер Бенедикт Камбербэтч сыграет роль ведущего стратега кампании по выходу Великобритании из состава ЕС в драме, которая покажут по четвертому каналу телевидения Великобритании (Channel 4). Как сообщило в среду агентство Associated Press, фильм расскажет о событиях референдума июня 2016 года с упором на тему использования во время плебисцита интернет-технологий для того, чтобы склонить на свою сторону голоса избирателей.

41-летний Камбербэтч, претендовавший в 2015 году на премию "Оскар" за роль английского математика Алана Тьюринга в фильме "Игра в имитацию", изобразит на экране экс-главу агитационной платформы евроскептиков Vote Leave Доминика Каммингса. Режиссером политической драмы станет британец Тоби Хэйнс, участвовавший в создании сериалов "Шерлок", главную роль в котором исполнил Камбербэтч, и "Доктор Кто", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Референдум о целесообразности продолжения членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 году, победу на нем с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам же Камбербэтч вошел в группу более 300 артистов, музыкантов, писателей и других деятелей культуры, которые подписали открытое письмо в поддержку сохранения Соединенного Королевства в составе Евросоюза.

Бенедикт Камбербэтч сыграл более шести десятках ролей, наиболее известной из которых стал образ британского детектива, перенесенного в современное время. Согласно опубликованному в феврале исследованию, персонаж Шерлока Холмса в исполнении Камбербэтча, стал самым популярным героем всех времен среди зрителей Би-би-си, обогнав комик-группу Monty Python.





