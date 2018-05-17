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Британских школьников лишат часов


В Великобритании школьникам, сдающим экзамены, будет запрещено носить наручные часы. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, начиная с нынешнего лета аксессуар в аудиториях будет необходимо снимать и оставлять перед собой на столе. Таким образом экзаменаторы будут сразу замечать подозрительное поведение учащихся и надеются защититься от списывания.

В настоящее время в стране уже запрещено сдавать экзамены с так называемыми умными часами, с помощью которых можно искать информацию в интернете, также нельзя проносить в аудитории телефоны. Однако новое ограничение направлено на борьбу с моделями умных часов, которые выглядят, как обычные, а также с недобросовестными школьниками, прячущими шпаргалки под ремешками.

Следить за соблюдением правила будут наблюдатели: до начала теста они обязаны удостовериться, что часы с рук сняли все сдающие.

 

 




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