Министр обороны Армении принял генерального секретаря ОДКБ

Министр обороны Армении Давид Тоноян 17 мая принял генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, в ходе встречи генсек ОДКБ поздравил министра Тонояна с назначением и пожелал ему успехов в его будущей деятельности.

Юрий Хачатуров представил министру обороны подготовительные работы заседания Совета министров обороны ОДКБ, которое состоится в Астане 23 мая.

Министр Тоноян придал большое значение роли ОДКБ в обеспечении безопасности Армении и необходимости развития военной составляющей организации. Давид Тоноян заверил, что Армения продолжит предпринимать конструктивные усилия для развития структуры, а также для повышения ее международного рейтинга и репутации.

В ходе встречи были обсуждены вопросы международной и региональной безопасности, а также представляющие двусторонний интерес другие вопросы.