Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял генерального директора компании «Renco» Джованни Рубини.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, стороны коснулись реализации инвестиционной программы по строительству новой теплоэлектростанции вблизи Ереванской ТЭЦ.

Джованни Рубини отметил, что согласно инвестиционной программе стоимостью почти 300 миллионов долларов США, предполагается построить и ввести в эксплуатацию тепловую электростанцию мощностью в 250 МВт за 25-28 месяцев.

По его словам, новейшие системы, которые будут установлены, позволят производить недорогую энергию. Проект будет реализовываться в партнерстве с компанией Siemens и международными финансовыми структурами.

«Мы готовы как можно скорее начать реализацию программы. В ходе строительства ожидается создание около 1000 рабочих мест», - сказал Джованни Рубини.

Премьер-министр Армении поприветствовал реализацию этой инвестиционной программы и заявил: «Мы заинтересованы в привлечении новых инвестиций и создании рабочих мест, поэтому нас интересует этот проект». Пашинян предложил координировать работу с соответствующими агентствами.

Собеседники выразили надежду, что в будущем в Армении будут реализованы новые инвестиционные программы в результате эффективного сотрудничества правительства Армении и итальянской компании.