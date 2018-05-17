Время в Ереване: 11:07:36,   17 Май

Президент Армении принял руководителя южно-кавказской региональной программы Фонда «Конрад Аденауэр»


Президент Армении Армен Саркисян 17 мая принял руководителя южно-кавказской региональной программы Фонда «Конрад Аденауэр» Томаса Шрапеля.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Шрапель представил деятельность фонда в Армении, в частности, реализуемые в разных государственных структурах проекты, программы по политическому образованию молодежи.

Были обсуждены возможности сотрудничества с аппаратом президента Армении и реализации совместных программ.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации