Президент Армении принял руководителя южно-кавказской региональной программы Фонда «Конрад Аденауэр»

Президент Армении Армен Саркисян 17 мая принял руководителя южно-кавказской региональной программы Фонда «Конрад Аденауэр» Томаса Шрапеля.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Шрапель представил деятельность фонда в Армении, в частности, реализуемые в разных государственных структурах проекты, программы по политическому образованию молодежи.

Были обсуждены возможности сотрудничества с аппаратом президента Армении и реализации совместных программ.