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Мгер Оганян назначен руководителем администрации Мартунинского района Арцаха


Президент Республики Арцах Бако Саакян 17 мая утвердил решение правительства об освобождении Карена Товмасяна от должности руководителя администрации Мартунинского района – согласно его собственному заявлению и в связи с переходом на другую работу. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

Президент Саакян утвердил и другое решение правительства, согласно которому Мгер Оганян назначен на должность руководителя администрации Мартунинского района.

В тот же день Бако Саакян посетил город Мартуни и представил сотрудникам райадминистрации Мгера Оганяна, пожелав ему плодотворной работы.

Бако Саакян выразил благодарность Карену Товмасяну за его деятельность.


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