Время в Ереване: 11:07:36,   17 Май

Сборная Армении сохранила свои позиции в новом рейтинге ФИФА


Сборная Армении по футболу сохранила свои позиции в новом рейтинге ФИФА, обнародованном 17-го мая, набрав 347 очков и заняв 98-е место.

Как передает «Арменпресс», в первой десятке  изменений нет.
Первая десятка рейтинга ФИФА по версии от 17-го мая такова: 

1. Германия 
2. Бразилия 
3. Бельгия 
4. Португалия
5. Аргентина 
6. Швейцария
7. Франция 
8. Испания
9. Чили 
10. Польша

Армянская команда попала в четвертую группу дивизиона D Лиги наций.


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