Сборная Армении сохранила свои позиции в новом рейтинге ФИФА

Сборная Армении по футболу сохранила свои позиции в новом рейтинге ФИФА, обнародованном 17-го мая, набрав 347 очков и заняв 98-е место.



Как передает «Арменпресс» , в первой десятке изменений нет.Первая десятка рейтинга ФИФА по версии от 17-го мая такова:1. Германия2. Бразилия3. Бельгия4. Португалия5. Аргентина6. Швейцария7. Франция8. Испания9. Чили10. ПольшаАрмянская команда попала в четвертую группу дивизиона D Лиги наций.