Сборная Армении сохранила свои позиции в новом рейтинге ФИФА
Сборная Армении по футболу сохранила свои позиции в новом рейтинге ФИФА, обнародованном 17-го мая, набрав 347 очков и заняв 98-е место.
Первая десятка рейтинга ФИФА по версии от 17-го мая такова:
1. Германия
2. Бразилия
3. Бельгия
4. Португалия
5. Аргентина
6. Швейцария
7. Франция
8. Испания
9. Чили
10. Польша
Армянская команда попала в четвертую группу дивизиона D Лиги наций.
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