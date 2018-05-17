ООН: Дели через 10 лет станет крупнейшим мегаполисом мира, обойдя по числу жителей Токио

Население городов Земли к 2050 году достигнет 6,7 млрд человек, а самым крупным мегаполисом уже к 2028 году станет Дели, потеснив нынешнего рекордсмена - Токио. Такой прогноз представил в среду Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс

По его оценкам, через десять лет в индийской агломерации, включающей столицу Нью-Дели, будут проживать 37,2 млн человек.

"Токио является крупнейшим городом мира, в агломерации которого проживают 37 млн человек, за ним следуют Дели с 29 млн, Шанхай с 26 млн, Мехико и Сан-Паулу, численность населения каждого из которых составляет около 22 млн. Сегодня Каир, Мумбаи, Пекин и Дакка насчитывают почти 20 млн жителей каждый. К 2020 году население Токио начнет сокращаться, в то время как Дели продолжит расти и станет самым населенным городом мира примерно в 2028 году", - сообщили в ДЭСВ.

Согласно данным ООН, в настоящий момент в городах проживает 55% населения Земли, составляющего около 7,6 млрд. К середине XXI века, когда число жителей планеты достигнет 9,8 млрд, этот показатель вследствие урбанизации увеличится до 68%, полагают эксперты.

Они прогнозируют что к 2030 году в мире будет уже не 33, а 43 города-гиганта с населением свыше 10 млн человек каждый, при этом большинство из них будут расположены в развивающихся странах. Численность населения Москвы, по их мнению, изменится несильно - с нынешних 12,4 млн до 12,8 млн.

Российская столица при этом сохранит за собой статус крупнейшего города Европы (согласно классификации ООН, Турция и ее крупнейший мегаполис Стамбул относятся к Западной Азии). На втором месте останется парижская агломерация с 12 млн жителей, на третьем - Большой Лондон, включающий британскую столицу и ее пригороды, где будут жить 10,5 млн человек.

Несмотря на продолжающийся процесс урбанизации, в ООН отмечают, что некоторые города в последние годы столкнулись с сокращением числа жителей. "Большинство из них расположены в странах Азии и Европы с низкой рождаемостью, где общая численность населения не меняется или идет на убыль. Население нескольких городов в Японии и Республике Корея, например, Нагасаки и Пусана, сокращалось в период 2000-2018 годов. Некоторые города в странах Восточной Европы, таких как Польша, Румыния, Российская Федерация и Украина, также лишились части жителей", - подчеркнули в ДЭСВ.По их мнению, это объясняется не только низкой рождаемостью, но и миграцией.