Никол Пашинян призвал прекратить блокировки движения транспорта на улицах: он опубликовал новое видео

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к гражданам Армении и призвал прекратить все акции гражданского неповиновения. Как передает «Арменпресс», об этом он сообщает на своей странице в Facebook.

«Когда ранее мы перекрывали дороги и проводили акции гражданского неповиновения, то делали это, исходя из своего убеждения в том, что в Армении нет власти, которая прислушивается к требованиям народа и готова решать его проблемы. Но сейчас возникает вопрос – против кого эти акции неповиновения проводятся в эти дни? Против нас самих?», - заявил Пашинян в ходе прямого включения со своей страницы в Facebook.





Накануне в Армении прошли различные акции протеста, участники которых перекрывали движение у здания правительства, на проспектах Аршакуняца и Баграмяна, у резиденции премьер-министра, мэрии Еревана, а также за пределами столицы - в Севане, Аштараке, Агараке и других регионах. Акция протеста сторонников «Сасна црер» продолжилась 17-го мая.



Он выразил надежду, что граждане понимают, что невозможно все проблемы решить сразу. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил свой вариант решения проблем.

«Я предлагаю всем гражданам концептуально сформулировать свои требования и проблемы и представить министру территориального управления и развития. Предлагаю также обращаться с письмами и заявлениями в правительство Армении или же звонить на "горячую линию" по номеру 117. Это необходимо для того, чтобы ознакомиться со всем спектром проблем, определить приоритеты и решать их институциональным путём», - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.



Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что число акций протеста, большое количество писем, уже поступающих в правительство, говорит о том, что в стране много проблем, однако для их решения нужно время. Он убежден, что нужно также классифицировать эти проблемы и на их основании создать повестку дня, а затем постепенно, шаг за шагом, идти по пути их решения.



«Конечно, никто не ограничивает свободу народа, но будьте уверены, что в Армении есть власть, которая будет заниматься решением проблем страны и народа, и будет делать это максимально открыто», - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, то же самое относится к требованиям отставок различных должностных лиц.