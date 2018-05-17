Артур Ванецян принял участие в заседании Совета руководителей органов  безопасности и специальных служб СНГ

В Москве 17 мая состоялось очередное 44-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ), на котором участвовала делегация Службы национальной безопасности при премьер-министре Армении во главе с ее Директором полковником Артуром Ванецяном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ Армении, в ходе заседания обсуждались вопросы относительно борьбы с международным терроризмом, киберпреступлениями, организованной преступностью, сотрудничества в сфере предварительного следствия, информационной безопасности, а также другие вопросы.