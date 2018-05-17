Макрон: саммит ЕС принял решение поддерживать сделку с Ираном

Участники саммита ЕС приняли решение поддерживать сделку по иранскому атому и защищать европейские предприятия от действий США. Как передает Арменпресс, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по прибытии в четверг на саммит ЕС - Западные Балканы в Софии. В среду за рабочим ужином лидеры ЕС обсуждали ситуацию вокруг Ирана.

"У нас состоялась насыщенная дискуссия по Ирану. Ядерное соглашение 2015 года - это важный элемент мира и безопасности в регионе, и мы решили его поддерживать, каким бы ни было решение США. Мы обещали принять политические меры, которые позволят нашим предприятиям остаться в Иране", - сказал он.

Президент Франции также выразил мнение, что ядерную сделку с Ираном необходимо дополнить и расширить, чтобы включить пути решения ракетной проблемы и вопросы о роли Ирана в регионе.





