Посол Республики Армения в Грузии встретился с министром финансов Грузии

Посол Республики Армения в Грузии Рубен Садоян 16 мая встретился с министром финансов Грузии Мамукой Бахтадзе.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Министр Бахтадзе отметил, что обе страны должны уделить особое внимание торговым отношениям, которые должны достигнуть уровня, подобающего существующим тесным взаимоотношениям.

Министр также придал важное значение свободной экономической зоне в Мегри, подчеркнув, что этот проект обладает большим потенциалом.