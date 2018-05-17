Интересы Армении в соглашении ЕАЭС-Иран полностью учтены: Никол Пашинян

Интересы Армении в соглашении ЕАЭС-Иран полностью учтены. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после заседания правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. На вопрос о том, что нет ли обеспокоенности тем, что РФ может препятствовать сотрудничеству Армении и Ирана, Пашинян заявил, что «сейчас на повестке соглашение ЕАЭС-Иран и естественно, Россия является стороной соглашения, и не только речи не идет о препятствовании, но и напротив, о содействии, чтобы соглашение было эффективным». Он заверил, что интересы Армении полностью учтены.

Как сообщалось ранее, усилия армянской стороны по заключению соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном высоко оцениваются партнерами Армении, считает вице-премьер Армении Тигран Авинян, который сейчас находится в Астане, где 17-го мая было запланировано подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. «После долгих и сложных переговоров было подписано соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. Особо хочу отметить серьезнейшую работу армянской стороны, о чем говорят все наши партнеры»,- пишет он.Вице-премьер Армении Тигран Авинян выразил убеждение, что это соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном откроет для армянских производителей новые возможности для входа на иранский рынок, а также создаст благоприятные условия для открытия в Армении новых производств.