Левон Тер-Петросян встретился с Владимиром Казимировым

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян встретился 16-го мая с российским дипломатом, бывшим представителем президента РФ в переговорах по урегулированию карабахского конфликта Владимиром Казимировым. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба АНК.

В ходе встречи, в которой принимал участие и вице-председатель АНК Левон Зурабян, обсуждались вопросы урегулирования карабахского конфликта и связанные с этим вопросы региональной политики.

Владимир Казимиров в 1992-1996 годах занимал пост российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ.