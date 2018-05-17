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Левон Тер-Петросян встретился с Владимиром Казимировым


Первый президент Армении Левон Тер-Петросян встретился 16-го мая с российским дипломатом, бывшим представителем президента РФ в переговорах по урегулированию карабахского конфликта Владимиром Казимировым. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба АНК.

В ходе встречи, в которой принимал участие и вице-председатель АНК Левон Зурабян, обсуждались вопросы урегулирования карабахского конфликта и связанные с этим вопросы региональной политики.

Владимир Казимиров в 1992-1996 годах занимал пост российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ.


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