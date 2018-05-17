СМИ: в Таиланде всех иностранцев внесут в базу данных минобороны

Все иностранные граждане, включая туристов, находящиеся на территории Таиланда, будут внесены в специальную базу данных минобороны королевства в рамках проекта по повышению уровня национальной безопасности. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщила газета Bangkok Post.

Как подобное нововведение отразится на туристах, пока не уточняется. Иностранные граждане сейчас обязаны сообщать властям свой текущий адрес проживания не только при въезде в страну, но и через каждые 90 дней пребывания. В противном случае им грозят штрафные санкции.

В прошлом году в Таиланде зафиксировано рекордное количество иностранных туристов. Курорты королевства приняли 35,4 млн отдыхающих, которые оставили здесь более $50 млрд.