Если вы полагаете, что я должен открыть двери учреждений УИТУ, то это неверный подход: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян думает, что надо четко сформулировать – против чего направлена акция протеста сторонников «Сасна црер», которые перекрыли движение на проспекте Аршакуняц. Как передает «Арменпресс», в ответ журналисту на вопрос о том, что движение на проспекте Аршакуняц все еще перекрыто, он сказал: «Думаю, вообще надо четко сформулировать – против чего направлена любая акция протеста. Я четко сообщил о своей позиции о необходимости восстановления общественного согласия. Плохо то, что не сформулировано - против чего направлены эти акции протеста. Существуют процедуры, если вы полагаете, что я должен открыть двери учреждений УИТУ, то это неверный подход: есть процедуры, соответствующие органы, ситуации. Все вопросы будут решены».

Что же касается вырубки деревьев в парке около памятника Мясникяну, он отметил: «Я не знаком с проектом, но насколько мне известно, сквер будет восстановлен, и взамен вырубленных деревьев будут посажены новые. Мы проследим, чтобы это было выполнено».

16-го мая участники акции в поддержку членов группы «Сасна црер», которые в июле 2016 года захватили в Ереване здание ППС, перекрыли проспект Аршакуняц в Ереване. Позже Суд общей юрисдикции Шенгавитского района Еревана по делу о захвате здания ППС отклонил ходатайство об изменении меры пресечения .

Суд общей юрисдикции Шенгавитского района Еревана, рассмотрев вопрос об изменении меры пресечения по отношению к членам группы "Сасна црер", оставил в силе решение о лишении свободы.

Судья Месроп Макаян, оглашая решение о том, что мера пресечения не будет изменена, отметил также, что для суда неприемлемы доводы защиты и подсудимых о том, что орган в прошлом руководствовался чьими-то указаниями. Он отметил, что суд всегда действовал только в рамках законов Армении.

"Суд не счел обоснованными и соответствующими букве закона требования защиты об изменении меры пресечения для подсудимых. Для суда не обосновано утверждение защиты о том, что основания, на которых было принято решение об использовании лишения свободы в качестве меры пресечения, сегодня уже претерпели изменения. В этой связи суд постановил оставить в силе решение о лишении свободы в качестве меры пресечения", - заявил Макаян.



Он также отметил, что во время судебных процессов стало очевидным неприязненное отношение подсудимых к суду и всей системе правосудия, что наводит на заключение о том, что в случае получения свободы подсудимые не будут являться на заседания, тем самым препятствуя нормальному ходу судебного разбирательства по делу. Протестующие сторонники группы "Сасна Црер" требуют от премьер-министра Армении Никола Пашиняна помиловать или амнистировать членов группы.



Сторонники "Сасна Црер" продолжают блокировать проспект Аршакуняц. Акция протеста продолжается вторые сутки. Из-за этого затруднено движение также на прилегающих к проспекту улицах.

Накануне у здания мэрии Еревана прошла акция протеста, в ходе которой митингующие требовали отставки столичного градоначальника Тарона Маргаряна. Маргарян в среду и сам прокомментировал требования активистов о его отставке и отметил, что во всем мире не принято, чтобы приходящая к власти какая-либо политическая сила пыталась оказывать давление на избираемые органы местного самоуправления. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг перед заседанием правительства, отвечая на вопросы журналистов относительно требований граждан об отставке мэра Еревана Тарона Маркаряна, заявил, что неправильно требовать отставки всех и сразу.