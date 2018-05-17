Время в Ереване: 11:07:36,   17 Май

Степан Мнацаканян продолжит работать председателем Национальной статистической службы Армении


Решением правительства Армении от 17 мая, Степан Мнацаканян назначен председателем Национальной статистической службы Армении сроком на 6 лет. Как передает «Арменпресс», об этом сегодня на заседании правительства сообщил первый вице-премьер Армении  Арарат Мирзоян.

Премьер-министр РА Никол Пашинян сообщил, что принято также решение о переназначении всех сотрудников Национальной статистической службы на свои должности.

Степан Мнацаканян поблагодарил за оказанное доверие и отметил, что постарается оправдать доверие.


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