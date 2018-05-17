От «Армянской Швейцарии» - до Арцаха: в сети – материалы репортажа CNN

От визита в Арцах – до внесения в «черные списки» Азербайджана, от армянского лаваша – до традиционной кухни, от «Армянской Швейцарии» - до ознакомления с новейшей системой обучения, и все это в сопровождении Сержа Танкяна.

Снятый ведущим CNN Энтони Бурденом фильм обещает раскрыть самые красивые уголки Армении и Арцаха. Как передает «Арменпресс», трейлер фильма CNN «Энтони Бурден: незнакомые места» уже в сети. Эпизод, рассказывающий об Армении, будет показан 20-го мая.

«Геноцид, семлетрясение, война – Армения повидала многое»,- говорит автор.

Несмотря на то, что многие покидают Армению, этот уголок земли вызывает огромное волнение у миллионов армян диаспоры.

Бурден рассказывает, что Армения – небольшая христианская страна, окруженная мусульманскими соседями – Азербайджаном, Ираном, Турцией. Бурден рассказывает также о сложных отношениях с Турцией, о том, что Турция отрицает Геноцид.

Рассказывая о Ереване, автор подчеркивает, что вид на Арарат отсюда постоянно напоминает о том, что произошло по ту его сторону.

Автор подчеркивает, что во время поездки по Армении ему постоянно помогал Серж Танкян.

В одном из роликов представлена армянская кухня, блюда которой пробуют они.

«Вот как создаются в Армении вина и алкогольные напитки»,- рассказывает автор об армянских производителях, традициях произнесения тостов во время застолья.

Он также рассказывает о том, какой шум подняли в Баку по поводу посещения Арцаха: его внесли в «черные списки» Азербайджана. Бурден рассказывает и о «хлебе с женгялом», который довелось попробовать в Арцахе.

«Армения – страна, где есть национальный хлеб» - так Бурден говорит о лаваше, и рассказывает, как его пекут в тондире.

«Образование в новой Армении» - автор рассказывает о центре ТУМО, в котором получают внешкольное образование 14 тысяч армянских детей, в различных районах Армении, причем, бесплатно.

Следующий ролик рассказывает об озере Севан, затем – об «Армянской Швейцарии» - Дилижане.