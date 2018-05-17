От «Армянской Швейцарии» - до Арцаха: в сети – материалы репортажа CNN
От визита в Арцах – до внесения в «черные списки» Азербайджана, от армянского лаваша – до традиционной кухни, от «Армянской Швейцарии» - до ознакомления с новейшей системой обучения, и все это в сопровождении Сержа Танкяна.
Снятый ведущим CNN Энтони Бурденом фильм обещает раскрыть самые красивые уголки Армении и Арцаха. Как передает «Арменпресс», трейлер фильма CNN «Энтони Бурден: незнакомые места» уже в сети. Эпизод, рассказывающий об Армении, будет показан 20-го мая.
«Геноцид, семлетрясение, война – Армения повидала многое»,- говорит автор.
Несмотря на то, что многие покидают Армению, этот уголок земли вызывает огромное волнение у миллионов армян диаспоры.
Бурден рассказывает, что Армения – небольшая христианская страна, окруженная мусульманскими соседями – Азербайджаном, Ираном, Турцией. Бурден рассказывает также о сложных отношениях с Турцией, о том, что Турция отрицает Геноцид.
Рассказывая о Ереване, автор подчеркивает, что вид на Арарат отсюда постоянно напоминает о том, что произошло по ту его сторону.
Автор подчеркивает, что во время поездки по Армении ему постоянно помогал Серж Танкян.
В одном из роликов представлена армянская кухня, блюда которой пробуют они.
«Вот как создаются в Армении вина и алкогольные напитки»,- рассказывает автор об армянских производителях, традициях произнесения тостов во время застолья.
Он также рассказывает о том, какой шум подняли в Баку по поводу посещения Арцаха: его внесли в «черные списки» Азербайджана. Бурден рассказывает и о «хлебе с женгялом», который довелось попробовать в Арцахе.
«Армения – страна, где есть национальный хлеб» - так Бурден говорит о лаваше, и рассказывает, как его пекут в тондире.
«Образование в новой Армении» - автор рассказывает о центре ТУМО, в котором получают внешкольное образование 14 тысяч армянских детей, в различных районах Армении, причем, бесплатно.
Следующий ролик рассказывает об озере Севан, затем – об «Армянской Швейцарии» - Дилижане.