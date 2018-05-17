Никол Пашинян призывает к передышке и решению вопросов в спокойных условиях: он встретился с протестующими гражданами

У здания правительства Армении утром 17 мая вновь собрались граждане. Представители разных социальных групп пришли сюда, чтобы озвучить свои проблемы и представить их вниманию премьер-министра. Как передает «Арменпресс», до начала заседания правительства Армении Никол Пашинян встретился с этими гражданами, взял у них письма и обращения

На вопрос журналиста, контролируется ли ситуация, когда к нему обращаются разные граждане с различными проблемами, повсеместно проходят акции протеста, Никол Пашинян сказал, что он предвидел подобное.

«Думаю, нам всем нужна передышка, спокойно разложим все вопросы по полкам, и будем решать их постепенно»,- сказал он.

«Люди пользуются своим правом на свободное выражение мнения. Это нормально, но с другой стороны, мы должны понять, что все вопросы сразу решить невозможно. Мы провалим все вопросы, если попытаемся решить сразу», - подчеркнул Пашинян.

Неправильно требовать отставки сразу всех и вся, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя требование граждан об уходе с должности мэра Еревана Тарона Маркаряна и других официальных лиц.

По его словам, необходимо поэтапно решать вопросы, и понять по каким причинам требуется отставка конкретных должностных лиц.