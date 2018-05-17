Эксперты: за 15 лет США потратили на борьбу с террором $2,8 трлн

США потратили $2,8 трлн на глобальную борьбу с террором с 2002 по 2017 финансовый год. С такими оценками выступил в среду один из ведущих вашингтонских "мозговых трестов" - Центр им. Генри Стимсона, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Его эксперты при анализе учитывали соответствующие расходы всех американских ведомств, занимающихся противодействием терроризму как на территории страны, так и за рубежом, в том числе Пентагона, Министерства внутренней безопасности (МВБ) и Госдепартамента. Подсчитывались затраты на военные операции в Афганистане, Ираке, Сирии, на недопущение проникновения террористов в США, на меры по выявлению экстремистов и их пособников на территории страны, на оказание помощи другим государствам в тех же целях.

Как указали исследователи, после того как 11 сентября 2001 года боевики из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) совершили теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне с помощью захваченных авиалайнеров, в результате чего погибли 3,5 тыс. человек, США ежегодно тратили на борьбу с терроризмом в среднем $186,6 млрд. Больше всего было израсходовано в 2008 году - примерно $260 млрд, в 2017 году - $175 млрд.

На долю Пентагона за эти 15 лет приходится 60% всех расходов по данному направлению - $1,7 трлн, МВБ - 35% ($979 млрд), Госдепартамента, по линии которого, в частности, оказывается военная помощь другим государствам, - 5% ($138 млрд).





