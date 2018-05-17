Новым председателем Комитета государственных доходов Армении назначен Давид Ананян

Решением правительства Армении от 17 мая, Вардан Арутюнян освобожден от должности председателя Комитета государственных доходов при правительстве Армении по собственному заявлению. Как передает «Арменпресс», на должность главы КГД назначен Давид Ананян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что накануне встречался с Варданом Арутюняном, и последний сообщил о своем намерении подать в отставку.

«Мы по взаимному согласию решили, что соответствующее решение будет принято в ходе сегодняшнего заседания правительства», – отметил Пашинян, добавив, что по его предложению главой КГД назначается Давид Ананян, занимавший пост заместителя министра финансов.Вардан Арутюнян поздравил новоназначенного председателя Комитета государственных доходов, затем поблагодарил Никола Пашиняна за то, что тот принял его заявление и освободил с должности председателя Комитета государственных доходов. По его словам, бюджетные сборы за первые 4 месяца года превзошли запланированные показатели на 14 млрд драмов.